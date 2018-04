Man United, fissato il prezzo per Pogba: servono 160 milioni

Secondo quanto riportato questa mattina dal Daily Mail in prima pagina, il Manchester United è intenzionato a chiedere 140 milioni di sterline (160 milioni di euro) per Paul Pogba nel caso in cui il francese dovesse decidere di lasciare i Red Devils. L'ex Juventus non è dunque intoccabile visti anche i rapporti con Mourinho, ma il prezzo da pagare resta molto alto.