Man United, Mou: "Stiamo migliorando e risolvendo i problemi dietro"

José Mourinho, tecnico del Manchester United, parla dopo un inizio di stagione altalenante: due sconfitte nelle prime tre in Premier League e adesso tre vittorie di fila. "La squadra deve risolvere i problemi in difesa e non mi riferisco che prima il problema erano Bailly e Jones e adesso Smalling e Lindelof -ha detto in vista della gara contro il Wolverhampton di domani-. La squadra è però più compatta e solida, c'è più empatia e comunicazione: stiamo migliorando ma non dirò che questo ha i nomi di Chris o Victor (Smalling e Lindelof, ndr). Dalot? E' già difficile giocare nello United per un campione, farlo per un diciannovenne che arriva da un altro campionato e da un infortunio lo è ancora di più. Il Wolverhampton? Stanno lavorando bene e non solo per la tanta influenza portoghese, ma perché stanno scegliendo i giocatori giusti". Lo United, in Champions League, ha vinto contro lo Young Boys ed è ora a 3 punti a parimerito con la Juventus che ha battuto il Valencia.