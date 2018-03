Man United, la frustrazione di Sanchez: "Emotivamente esausto"

© foto di Imago/Image Sport

"So che sei stanco, che sei psicologicamente ed emotivamente esausto, ma devi sorridere e continuare". Questo è il messaggio che Alexis Sanchez si è auto-scritto tramite Instagram. Un messaggio che fa il pari con le dichiarazioni delle ultime settimane, con il cileno frustrato dal proprio rendimento in campo dopo il passaggio al Manchester United. L'ex Arsenal sta cercando la strada per tornare al top, anche se al momento non pare essere così vicino alla soluzione.