© foto di Imago/Image Sport

Protagonista di un avvio di campionato deludente con il Manchester United, José Mourinho ha ricevuto aspre critiche dalla stampa inglese. Romelu Lukaku, attraverso i microfoni della BBC, ha difeso lo Special One: "Le persone conoscono solo il suo lato vincente, ma quel che più mi piace di lui e il suo non saper fingere. Se è arrabbiato te ne accorgi, se è felice si vede. Non capisco perché alla gente non piaccia tutto ciò. Se lui è arrabbiato con me so che devo fare qualcosa per renderlo felice. Dovreste apprezzarlo, almeno lui è sincero: ci sono manager che fingono di essere felici anche quando non lo sono. Lui non vuole esimersi dagli scontri verbali, li usa per farci crescere".