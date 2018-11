Man United, Lukaku e Pogba in dubbio per il derby: si decide all'ultimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romelu Lukaku e Paul Pogba rischiano di saltare il derby di Manchester. I due infatti hanno un problema fisico e non sono al meglio dunque nelle prossime ore potrebbe sostenere un provino finale per capire se potranno essere utilizzati da Mourinho nelle sfida contro il City delle 17.30. Pogba è alle prese con un affaticamento muscolare subito in Champions League contro la Juventus ma i Red Devils proveranno fino all'ultimo ad averlo a disposizione.