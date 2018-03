Man United, Matic: "Importante reagire dopo Siviglia, vinciamo la FA Cup"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United, Nemanja Matic, dopo il successo per 2-0 contro il Brighton ha parlato ai microfoni di BT Sport: "E 'stato difficile per noi dopo la sconfitta contro il Siviglia, ovviamente eravamo molto tristi dopo la partita, era importante vedere una reazione e siamo riusciti a conquistare la semifinale di Fa Cup, siamo felice. L'1-0 è sempre pericoloso perché il Brighton è una buona squadra e può punirci su ogni errore: era importante segnare il secondo ed è quello che abbiamo fatto. Quando giochi per il Manchester United, i tifosi si aspettano sempre che tu vinca trofei e spero che siamo pronti a vincere la FA Cup, che è un trofeo importante in Inghilterra".