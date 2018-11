Man United, Matic: "Quando perdiamo ci nascondiamo da Mourinho"

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Padova, Zamuner: "Con Bisoli non c'erano condizioni per proseguire"

Livorno, dimissioni per Aldo e Roberto Spinelli

Cittadella, Gabrielli: "Pari giusto. Episodi arbitrali? Non commento"

Padova, Bonetto: "Faremo di tutto per mantenere la Serie B"

Pescara, spunta il nome di Laneri per l'area scouting

Pescara, due obiettivi per gennaio: Costa e Rossi

Spezia, occhi in casa Frosinone: Ariaudo e Krajnc nel mirino

Bonacini: "Finalmente il vero Carpi. Futuro? Non voglio vendere"

Foggia, per far posto a Iemmello si pensa al cambio di modulo

Hellas Verona, nonostante le difficoltà Grosso non è a rischio

Breda si presenta: "Il Livorno non merita questa classifica"

Alessandria, tegola Panizzi: out 5-6 settimane

Livorno, Peiani e Facci: "Con Breda per conquistare la salvezza"

Intervistato da Sky Sports , il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic ha raccontato un curioso retroscena sul suo allenatore: "Mourinho è una grande persona. È molto diverso fuori dal lavoro rispetto a quando allena. Si sente addosso grande pressione perché tutti si aspettano che vinca. Mou ama vincere e quando perdiamo ci nascondiamo da lui al campo d'allenamento (ride, ndr). Se non facciamo punti sono guai... Noi comunque siamo tutti uniti, non è vero quello che leggo sui giornali. Stiamo lavorando duramente e continueremo così, tutti insieme".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy