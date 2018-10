Man United, Mourinho: "Cattiva educazione del collaboratore di Sarri"

© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Manchester United José Mourinho ha commentato così in conferenza stampa il diverbio avuto questo pomeriggio a fine partita con un collaboratore di Sarri: "Non era un'esultanza, ma cattiva educazione. Anche io però faccio negli errori durante le partite di calcio, ne ho fatti soprattutto da giovane, quando cercavo di migliorare. Dopo la gara il collaboratore di Sarri è venuto da me a scusarsi e io ho accettato le scuse, niente di più da dire. Maurizio ha visto tutto e detto che ci penserà lui internamente". Il Manchester United è stato riacciuffato al 96' da un gol di Barkley per il definitivo 2-2 col Chelsea.

Guarda il video in calce con le parole di Mourinho.