Man United, Mourinho: "Rispettarò i miei vecchi tifosi del Chelsea"

José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Chelsea: "Non credo che esulterò in modo esagerato per un gol o una vittoria, cercherò di controllarmi e rispettare i miei vecchi tifosi e il mio vecchio stadio. Solo questo, perché per il resto voglio fare bene per lo United e sarò al 100% un uomo dei Red Devils, mentre per il Chelsea e i suoi tifosi lascerò solo lo spazio per il rispetto".