Man United, Mourinho: "Vittoria importante per la classifica"

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Manchester United che ha battuto 2-1 il Watford e dopo la gara José Mourinho ha detto: "Molto importante, con questa vittoria manteniamo gli stessi punti degli Spurs e dell'Arsenal, abbiamo quella distanza di quattro e sei punti rispetto alle altre squadre migliori, se non avessimo vinto avrebbero allungato ancora. Nel secondo tempo abbiamo diminuito la nostra intensità, poi è arrivato il loro gol ma penso che il fatto che Romelu Lukaku abbia aiutato così la tanto la squadra dimostra la nostra voglia di vincere. Penso che sia l'immagine della squadra, una squadra che ha giocato molto bene per lunghi tratti nel primo tempo ma loro non si sono arresi".