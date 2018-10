Man United, nuovo tentativo saudita per acquistare il club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror il principe saudita Mohammed bin Salman vorrebbe incontrare la famiglia Glazer per presentare una proposta di circa 4.000 milioni di sterline per acquisire la maggioranza del Manchester United. Già settimane fa si era parlato di un interesse degli arabi per i Red Devils ma difficilmente i Glazer cederanno le loro quote.