Man United, offerta shock per Bale: può diventare il più caro della storia

© foto di J.M.Colomo

Offerta shock in arrivo dalle parti di Madrid. Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester United avrebbe pronti infatti quasi 230 milioni di euro per il cartellino di Gareth Bale. Il possibile ritorno in Premier League dell'esterno gallese diverrebbe così il trasferimento più caro della storia, anche più di Neymar-PSG.