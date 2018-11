Man United, osservatori in Russia: nel mirino due talenti dello Spartak

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester United è sempre in cerca di rinforzi per migliorare l'attuale posizione di classifica e sperare di chiudere bene la stagione. Il club inglese, secondo Sport Express, avrebbe inviato alcuni osservatori in Russia per seguire il match tra Spartak Mosca e Rubin Kazan. Nel mirino due giocatori dello Spartak: il 18enne Mikhail Ignatov e il 20enne Aleksandr Maksimenko.