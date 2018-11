Man United, Pogba e quella fobia dell'acqua: lezioni di nuoto per risolverla

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i problemi con Mourinho e il possibile ritorno alla Juventus, Paul Pogba combatte contro la sua più grande fobia: l'acqua. Come riporta il Daily Star, il centrocampista francese non ha infatti mai imparato a nuotare. Ecco perché, durante la sosta per le Nazionali, ha deciso di svolgere lezioni di nuoto organizzate presso il centro sportivo del Manchester United. L'obiettivo? Riuscire a fare dieci vasche entro il 2019.