Man United, Pogba: "Futuro? Mai sicuri di nulla. Il PSG è da escludere"

"Se sarò un giocatore del Manchester United nella prossima stagione? Dal punto di vista contrattuale, la risposta è sì, ma non si può mai essere sicuri di nulla". Cosi' il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, ai microfoni di Canal Plus. "Il rapporto con José Mourinho? Un allenatore e un giocatore non devono essere per forza i migliori amici, non siamo costretti ad andare a mangiare insieme - ha raccontato l'ex juventino -. Ho avuto qualche problema, è una questione mentale. Mi ha messo in panchina, ma ho risposto sul campo dando sempre il massimo. E comunque mi ha fatto crescere dal punto di vista della leadership, consegnandomi anche la fascia di capitano. E' stato importante per me. Il Paris Saint Germain? No di sicuro - ha tagliato corto Pogba - onestamente non è un'opzione che mi attira. Sono cresciuto lì ma mio padre e mia madre hanno sempre tifato Marsiglia, il PSG non ha fatto parte della mia vita quotidiana".