Man United, Raiola non si ferma e continua a cercare opzioni per Pogba

Non è un gran momento per Paul Pogba al Manchester United. Criticato da tifosi e dirigenti, l'ex giocatore della Juventus si sta accomodando spesso in panchina nelle ultime gare e secondo le ultime indiscrezioni del Mirror, Mino Raiola starebbe cercando con insistenza eventuali opzioni per un possibile trasferimento nella prossima estate.