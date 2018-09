© foto di imago sportfotodienst

Marcus Rashford vuole restare al Manchester United ed è convinto di potersi guadagnare una maglia da titolare da centravanti o da seconda punta pochi metri più indietro. In estate il giocatore sarà chiamato a prendere una decisione, anche se molto in tal senso dipenderà dalla permanenza o meno di José Mourinho. Nella testa del giocatore, però, lo United continua ad avere l'assoluta priorità, scrive il The Sun.