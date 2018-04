Man United, Sanchez: "Mi sto adattando, il prossimo anno vinceremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Manchester United Alexis Sanchez ha parlato dei primi mesi a Old Trafford dopo il trasferimento invernale dall'Arsenal: "Qua è tutto molto diverso. Lo United è un club con molta più storia rispetto all'Arsenal e il prossimo anno lotteremo per vincere trofei. Mi sto ancora adattando, ma il prossimo anno darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".