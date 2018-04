Man United, Sanchez saluta Wenger: "Un maestro di calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In tanti si erano chiesti perché Alexis Sanchez non avesse dedicato nemmeno un post sui social per l'addio all'Arsenal di Wenger dopo 22 anni. Il giocatore cileno, passato al Manchester United a gennaio, ha rivelato però di aver sentito il tecnico in forma privata: "Gli ho mandato un sms ieri per augurargli il meglio. Non ho potuto dire nulla sui social media, ma gli ho mandato un messaggio e lui mi ha risposto ringraziandomi. È triste perché è una leggenda del calcio storico, ho sempre detto che è un gentiluomo e un maestro di calcio, mi ha insegnato molto sul rispetto e sulla professionalità. Gli sono molto grato".