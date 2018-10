Man United, Sanchez spera che il PSG gli offra una via d'uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez vuole lasciare il Manchester United a gennaio e spera che il PSG possa dargli la possibilità di salutare la Premier per ripartire dalla Ligue 1. Il giocatore ha però il timore che il suo stipendio, molto alto anche per i parametri parigini, possa essere l'ostacolo principale per il suo potenziale nuovo cambio di maglia. A riportarlo è il Daily Mail.