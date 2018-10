Man.United, Scholes: "Lukaku non è adatto alla squadra"

Secondo Paul Scholes uno dei grandi problemi del Manchester United è Romelu Lukaku: "Non ho la certezza che Mourinho possa diventare campione con un attaccante come lui. Mi pare che non sia così forte fuori dall'area e non so se progredirà. E' ancora giovane e ha fatto vedere di saper fare gol. E' rapido e forte però sembra non avere fiducia", ha detto in un'intervista a ESPN.