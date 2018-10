Man United, Young: "Contro la Juve dobbiamo spingere e attaccare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato in casa del Chelsea, il giocatore del Manchester United Ashley Young si è detto fiducioso per la sfida contro la Juventus: "Penso che dobbiamo guardare gli aspetti positivi. Meritavamo di vincere, soprattutto quando siamo tornati in partita e abbiamo giocato bene, questo è quello che dobbiamo fare contro la Juventus. Dobbiamo entrare in partita cercando di spingere in avanti, soprattutto a casa. Questo è il modo in cui dobbiamo farlo, come abbiamo fatto nel secondo tempo contro il Newcastle e per 60, 65 minuti di questa partita contro il Chelsea e fino a quando giocheremo in quel modo, sono sicuro che otterremo il risultato giusto".