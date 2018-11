Man Utd, Mou a lavoro per riportare Depay all'Old Trafford: c'è una clausola

Milan, cinque giocatori in scadenza: Abate e Zapata potrebbero restare

Fiorentina, Maxi Olivera via a gennaio: sirene da Belgio e Spagna

L'Italia di Mancini: già 54 convocati. Chi scalpita per l'azzurro

L'Italia di Mancini: quattro portieri. In attesa di Meret-Audero

Zaccardo: "Ho vinto qualcosa che CR7 e Messi non hanno. Il Bologna..."

Genoa, chiesto Younes al Napoli. Lukaku o Lazaar per la fascia

Inter, Miranda: "Gare come quella di Bergamo non devono ricapitare"

Juventus, Cuadrado: "Obiettivo Triplete. CR7 un esempio per tutti"

Italia Under 21, Vido lascia il ritiro per problemi muscolari

All. Frosinone: "Con l'Inter serve prova super. Pinamonti? Onda positiva"

Eder: "Sarei rimasto in Serie A solo per andare alla Sampdoria"

Drago: "Bernardeschi in costante crescita. Ora ragione al 100% da Juventus"

Chiellini fa 100 a 14 anni dall'esordio, solo in sei prima di lui

Lazio, Milinkovic-Savic non preoccupa. Il rientro in pochi giorni

Non è stata fortunata l'avventura di Memphis Depay al Manchester United. Alla fine il giocatore olandese ha dovuto lasciare l'Inghilterra e accasarsi al Lione restando pur sempre molto legato ai Red Devils. In questi ultime mesi Depay sta facendo benissimo con la squadra francese e pare che José Mourinho abbia chiesto alla società di riportare il giocatore all'Old Trafford. Nell'accordo firmato con l'Olympique Lione lo United ha inserito una clausola di recompra che potrebbe decidere di attivare a breve. Mourinho ci spera...

