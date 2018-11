Man Utd, Mou: "Non ho mai mollato con Martial, talento straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anthony Martial è cresciuto molto in queste settimana e José Mourinho ha spiegato di non aver mai mollato con lui: "Non ho mai mollato. Non ho mai rinunciato ai miei sentimenti del modo giusto per lui. Anche se ha dovuto attraversare momenti difficili, sapevo che per diventare un vero top player aveva bisogno di superare alcune barriere che gli ho messo al fianco, e tocca al suo talento, perché ha un talento fenomenale. C'è una grande differenza tra un grande talento e un top player".