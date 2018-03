Manchester City, Aguero fuori due settimane: infortunio al ginocchio

© foto di Imago/Image Sport

Sergio Aguero ha accusato un infortunio ad un ginocchio durante l'allenamento di sabato e non potrà essere a disposizione per il Monday Night contro lo Stoke City. L'attaccante argentino starà fuori per due settimane e salterà dunque anche la sfida contro l'Everton. Aguero è in dubbio per la nazionale.