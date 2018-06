Manchester City, ancora lontano l'accordo per il rinnovo di Sterling

© foto di Imago/Image Sport

Come riporta Sky Sports, Raheem Sterling non ha ancora trovato l'accordo con il Manchester City per il rinnovo del contratto. L'esterno inglese, 23 anni, puntava a ricevere un robusto adeguamento dopo aver disputato la sua miglior stagione in carriera, ma i due incontri che si sono tenuti tra le parti dopo il 6 maggio hanno dato esito negativo.