Manchester City, Bravo ko per l'intera stagione. Può tornare Muric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora brutte notizie per Pep Guardiola. Dopo aver perso Kevin de Bruyne per circa tre mesi, il Manchester City dovrà fare a meno di Claudio Bravo probabilmente per tutta la stagione. Rottura del tendine d'achille per il secondo portiere e adesso i Citizens si ritrovano con il solo Daniel Grimshaw come alternativa ad Ederson. E' per questo che - scrivono i media inglesi - dalle parti dell'Etihad Stadium stanno pensando di richiamare alla base il diciannovenne Arijanet Muric, mandato in prestito al NAC Breda quest'estate.