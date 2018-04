Manchester City, Evans ha già detto sì: rischio beffa per l'Arsenal

© foto di Imago/Image Sport

Jonny Evans ha già detto sì al Manchester City. Secondo il Mirror, l'esperto centrale del West Bromwich Albion avrebbe scelto i Citizens per compiere in estate il grande salto in carriera. Evans è stato cercato in questi mesi anche da Arsenal e Leicester, che hanno fiutato l'affare visto il suo contratto in scadenza a giugno 2019.