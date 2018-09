Manchester City, Guardiola: "Puniti dal Lione. Aguero è fondamentale"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'inatteso ko in Champions League contro il Lione, parla Pep Guardiola, manager del Manchester City atteso domani dalla trasferta contro il Cardiff City in Premier League. "Non so esattamente le condizioni di De Bruyne: ho parlato coi dottori, mi hanno detto che sta andando meglio ma non so di più. L'importante è che torni in campo al top. Aguero? E' un giocatore importante per il club. Non so se finirà la carriera qui ma è importante che abbia deciso di restare al City. Il Lione? Abbiamo perso perché abbiamo sbagliato tanto e ci hanno puniti. Ero squalificato e ho dovuto seguire la gara dalle tribune: non il massimo ma l'ho accettato, per fortuna dalla prossima sarò al mio posto. Il Cardiff? La Premier è una lega molto fisica, non solo loro. Hanno il modo di giocare che li contraddistingue e dobbiamo adattarci. Giocare dopo la Champions è sempre dura ma non scordiamoci di quello che abbiamo fatto: tanti hanno giocato sempre ma dobbiamo accettarlo nonostante non siano al top".