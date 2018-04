Manchester City, la promessa di Ederson: "Voglio segnare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a battere ogni record in patria. Nel mirino ci sono diversi primati stabiliti in passato da Chelsea e Manchester United: quello di gol fatti (103, per ora sono 98), quello di vittorie stagionai (30, ne manca una) e di punti di distacco sulla seconda (18, per adesso sono 16). Intanto, il portiere Ederson promette: "Entrerò nel tabellino dei marcatori fino alla fine della stagione".