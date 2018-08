Manchester City, Mahrez: "E' stata la scelta perfetta per me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Manchester City Riyad Mahrez ha parlato ai microfoni di Sky Sports della sua nuova avventura: “Sono molto contento di arrivare in questa squadra, soprattutto per il modo in cui giocano. E’ bello, questo è il mio tipo di calcio e ovviamente non ci sono dubbi sul manager, non ho bisogno di parlare di lui. E' stata la scelta perfetta per me. Non volevo andare in nessun’altra squadra diversa dal City. Sono qui per aiutare la squadra e vincere di più”.