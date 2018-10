Manchester City, per la difesa monitorato il talento gallese Rodon

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City continua a lavorare per il presente, ma anche per il futuro. Come riporta il Daily Mirror, i Citizens avrebbero infatti messo gli occhi sul difensore gallese Joe Rodon. Classe 1997, il talentoso centrale dello Swansea ha ben impressionato mister Guardiola in quest'avvio di stagione (nove presenze in Championship finora) e sarà quindi oggetto di studio nei prossimi mesi.