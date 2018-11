Manchester City, pronta l'offerta per de Jong: sul piatto quasi 60 mln

Edizione del TMW News dedicata alla vittoria della Juventus contro il Milan e alle relative polemiche arbitrali. Ma non solo. Spazio anche a Massimiliano Allegri, vincitore della Panchina d'Oro a Coverciano, e alle parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Per vedere il TMW News...

Serie A, live dai campi - Juve, 3 giorni di riposo. Udinese già in campo

Real, lesione al collaterale per Nacho. Anche Casemiro ko, Roma a rischio

Torino, Zaza ancora non convince: deve ripagare l'investimento estivo

Fiorentina, tanti addii in vista: da Thereau a Laurini, gennaio di partenze

Juventus, Matuidi: "Mi piacerebbe una settimana al mare, ma non posso"

Roma, Di Francesco: "Schick è ripartito e non si deve fermare"

Napoli, Meret pronto per giocare: potrebbe esordire contro la Stella Rossa

De Rosa: "Genoa squadra viva. Juric? Sistema non infierisca"

Marotta: "Panchina d'Oro ad Allegri meritata. E' fra i migliori in circolazione"

Tutti su Barella. Ci pensa anche il Tottenham per sostituire Dembele

Il Manchester City prepara l'offerta per Frenkie de Jong , centrocampista classe '97 dell'Ajax e della nazionale olandese. Come riporta Il Daily Mail infatti, i Citizens sono pronti a mettere sul piatto quasi 60 milioni di euro.

