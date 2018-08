Manchester City, Zinchenko verso l'addio. Ci prova il Betis

Il futuro di Oleksander Zinchenko, centrocampista classe '96, sarà lontano dal Machester City dove finora non ha trovato spazio venendo escluso per tre gare di fila dai convocati. Il nazionale ucraino non rientra nei piani di Pep Guardiola e sta cercando una sistemazione in questi ultimi giorni di mercato per andare a giocare con continuità. Come riporta il Mundo Deportivo il Betis Siviglia avrebbe avanzato una richiesta al club inglese per l'esterno mancino.