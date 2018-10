Manchester in vendita? I Glazer smentiscono, ma Avram andrà a Riyadh

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United non è in vendita: lo assicurano i Glazer, proprietari del club di Old Trafford. A dispetto delle smentite, però, la stampa inglese continua a indagare sulla possibilità che i Red Devils cambino proprietà. In particolare, il Sun scrive che Avram Glazer, uno dei co-presidenti, è atteso in Arabia Saudita la prossima settimana, per partecipare in quel di Riyadh a una conferenza organizzata proprio dal principe bin Salman, per diversi osservatori interessato all'acquisizione del club.