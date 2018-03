Manchester United, Carrick conferma: "A fine stagione mi ritiro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michael Carrick ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione. Il centrocampista, 36 anni, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia: "È venuto il tempo in cui, per quanto non ti piaccia, è ora di ritirarsi dal calcio giocato. Dal 1999 a oggi Carrick ha giocato 705 partite nelle varie competizioni per club, vincendo per 5 volte la Premier League sempre con la maglia del Manchester United. Inoltre ha rappresentato per 34 volte l'Inghilterra, partecipando a due Mondiali.