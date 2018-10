Manchester United, caso Pogba: Mourinho accusa Raiola

© foto di imago sportfotodienst

In casa Manchester United si continua a discutere del futuro di Paul Pogba. José Mourinho, come riportato dal Manchester Evening News, è ormai arrivato allo scontro con Mino Raiola, agente del calciatore. Lo Special One è infatti convinto che sia proprio Raiola la causa di tutti i problemi incontrati con il calciatore francese nel corso di questa stagione: "Pogba non è mai stato un problema. Il problema sono le persone che Pogba ascolta", con riferimento al potente agente italo-olandese.