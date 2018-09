Manchester United, cifre folli per Fellaini: quasi 9 mln all'anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marouane Fellaini in estate è stato un obiettivo di mercato del Milan. Almeno fino al rinnovo di contratto col Manchester United, arrivato a fine giugno. Obiettivo impossibile, a leggere le cifre del nuovo accordo, rivelate dal The Sun. Il belga, infatti, guadagnerebbe oltre 165 mila euro netti a settimana, per un totale di 8,7 milioni annui. Cifre che ne fanno il quarto giocatore più pagato dei Red Devils, alle spalle soltanto da Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e Paul Pogba.