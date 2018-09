Manchester United, Espirito Santo clamorosa ipotesi per il dopo Mou

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarebbe anche la clamorosa ipotesi Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, per l'eventuale successione di Josè Mourinho sulla panchina del Manchester United. Secondo la Bild, i dirigenti dei Red Devils starebbero valutando la stagione del tecnico degli Wolves, protetto di Jorge Mendes, in caso di tracollo con lo Special One. Uno degli altri nomi più caldi resta quello dello svincolato di extra-lusso, Zinedine Zidane.