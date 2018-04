Manchester United, già fissato il prezzo per la cessione di Pogba

© foto di Imago/Image Sport

Emergono nuovi dettagli, attraverso il Daily Mail, sulla possibile cessione di Paul Pogba in estate. Il centrocampista ex Juventus non ha infatti convinto il Manchester United e in particolare il tecnico José Mourinho, pronti a metterlo sul mercato per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Pogba è stato acquistato solamente due anni fa dai Red Devils, coi quali ha collezionato finora 14 gol e 16 assist in 87 presenze.