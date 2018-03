Manchester United, gli screzi Mourinho-Shaw allontanano Bale

© foto di Imago/Image Sport

Ormai è noto che tra José Mourinho e Luke Shaw non scorra buon sangue. Il tecnico del Manchester United ha ripreso pubblicamente il proprio giocatore in più occasioni, tanto che il divorzio a fine stagione è quasi certo. Il problema è che Gareth Bale, grande obiettivo dei Red Devils per l'estate, ha gli stessi agenti di Shaw e sono molto preoccupati dell'eventuale rapporto con lo Special One anche per l'asso gallese. Una difficoltà in più, oltre al valore economico dell'attaccante del Real Madrid, che potrebbe bloccare il suo eventuale acquisto estivo. A riportarlo è il Daily Mail.