Manchester United, Mata: "FA Cup e 2° posto: ci giochiamo ancora tanto"

Il fantasista del Manchester United Juan Mata, intervistato da MUTV, ha parlato così del finale di stagione e della gara di domani col Bournemouth: "Non è ancora fatta per il secondo posto. Dobbiamo competere fino all'ultima settimana per raggiungere i nostri obiettivi. La stagione è stata lunga, ma dobbiamo assolutamente restare concentrati per mantenere la nostra posizione in classifica e lottare per andare in finale di FA Cup. Siamo dispiaciuti per la sconfitta col WBA, non abbiamo giocato bene domenica, però adesso dobbiamo pensare solamente alla gara di domani". I Red Devils, dopo l'impegno di Premier, sabato se la vedranno col Tottenham in semifinale di FA Cup.