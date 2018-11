Manchester United, Mourinho: "Abbiamo pagato i nostri errori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josè Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 3-1 subita contro il Manchester City: "Penso che non sia stata una prestazione negativa, ma con errori e li abbiamo pagati. Contro una squadra come il City fai errori e vieni subito punito. Ho già detto ai miei giocatori che una cosa è vincere due gare in casa e vincerle entrambe 6-0 come ha fatto il City, mentre un'altra è giocare due gare in trasferta e vincerle lottando come un animale come è capitato a noi".