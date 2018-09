Manchester United, occhi sul messicano Alvarado per la mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United guarda in Messico per rinforzare la propria rosa. Come riporta Mediotiempo, alcuni osservatori dei Red Devils oggi avrebbero infatti visionato dal vivo il centrocampista Roberto Alvarado nel match del suo esordio assoluto con la Nazionale maggiore perso 1-4 contro l'Uruguay. Il classe 1998 milita in patria nel Cruz Azul.