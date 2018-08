Manchester United, scontro Scholes-Raiola su Pogba

La prestazione negativa del Manchester United nell'ultimo turno di campionato ha lasciato parecchi strascichi polemici sopratutto per quanto riguarda le capacità di trascinatore di Paul Pogba insignito della fascia di capitano. L'ex centrocampista dei Red Devils Paul Scholes è stato fra i più duri nei confronti del francese: “Manca un leader nella squadra, pensavamo che potesse essere Pogba, ma non è così. È stato inconsistente e ha giocato una partita deludente. Non serve che l'allenatore ti dica cosa fare in campo così come non te lo devono dire i tuoi compagni”. Parole che non sono piaciuto all'agente del calciatore Mino Raiola che ha risposto alla bandiera del club con due tweet piccati: “Alcune persone hanno bisogno di parlare per paura di essere dimenticati. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader anche se davanti a lui dovesse esserci Sir Winston Churchill" e “Paul Scholes dovrebbe diventare direttore sportivo e consigliare a Woodward di vendere Pogba. Sarebbero state notti insonni per trovare Pogba un nuovo club”.

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 agosto 2018