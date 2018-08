Manchester United, smentiti contatti con Zidane per il dopo Mou

© foto di Imago/Image Sport

Nei giorni scorsi dalla Francia era rimbalzata la voce che il Manchester United starebbe pensando a Zinedine Zidane per sostituire José Mourinho alla guida del club facendo leva sul fatto che la terza stagione consecutiva sulla panchina di un club non ha mai sorriso al tecnico lusitano. I Red Devils però, come riporta The Sun, hanno smentito con forza le voci sul tecnico francese negando ogni contatto e ribadendo la fiducia a Mourinho nonostante le tensioni per un mercato che non ha portato a Manchester i rinforzi sperati dal tecnico.