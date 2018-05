Manchester United, stretta finale per Fred. Poi un difensore e un esterno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome più caldo in casa Manchester United è senza dubbio quello di Fred. Il centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk, pronto per rappresentare la Verdeoro al Mondiale, ha scatenato un vero e proprio derby di mercato, ma nelle ultime ore i Red Devils si sono portati in netto vantaggio. Qualità e quantità per la mediana di Mourinho, che sta provando a chiudere il suo primo colpo già prima dell'iridata rassegna russa.

Ma le idee di mercato non finiscono certo qui, perché lo "Special One" ha messo di nuovo nel mirino il campionato italiano. Gli obiettivi? Gli juventini Mario Mandzukic e Douglas Costa; più fredda a causa delle alte richieste della Lazio la pista che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Servirà, infine, anche un tassello per blindare la retroguardia: la prima scelta è Toby Alderweireld, anche se non sarà facile convincere il Tottenham ad abbassare la richiesta iniziale di 85 milioni di euro.