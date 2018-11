Maradona a Marca: "Messi? Posso dire che è un fenomeno, non di più"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Armando Maradona ha rilasciato una lunga intervista a Marca, soffermandosi anche sul rapporto con Messi: "Leo è un amico, non parlerei mai male di lui. Posso dire che è un fenomeno, non di più. Tempo fa avevo definito inutile ritenere leader un uomo che va 20 volte in bagno prima di una partita? Non era riferito a lui, era in generale. E nel 2010 gli chiesi di entrare in campo e cercare il pallone, cosa che molti altri non facevano".