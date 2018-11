Marquinhos: "Col Napoli serve la gara perfetta. Buffon un esempio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marquinhos, difensore del PSG, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro il Napoli. "Siamo coscienti dell’importanza del match. Basta fare il conto dei punti. Tirata la linea, dobbiamo vincere. Magari non è una finale, ma dobbiamo comportarci come se lo fosse, con la mentalità migliore. Non sarà facile, dovremo fare una partita perfetta". Il difensore definisce "Allan davvero forte, si è meritato la convocazione". Poi, su Buffon. "Gigi è una leggenda, innanzitutto, e la sua sola presenza ci fa del bene. La sua esperienza poi serve a squadra e club per crescere ancora. Ed è una persona esemplare in campo e fuori. Dobbiamo ispirarci tutti a lui".