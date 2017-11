Marquinhos difende Neymar: "Ha personalità per gestire le pressioni"

© foto di Imago/Image Sport

Neymar ha raccolto le prime critiche, soprattutto per la scarsa voglia dimostrata in campionato. I rapporti con Emery sono sempre più freddi, ma può contare sul sostegno dei compagni. Tra questi c'è il connazionale Marquinhos, che ha dichiarato ai microfoni di ESPN: "Neymar è una stella e in quanto tale passa sotto i riflettori per ogni minima situazione. Il giudizio su di lui non può essere unanime: c'è chi lo ama e chi non lo ama. È importante avere la personalità per gestire queste pressioni. Lui ha una grande mentalità, è importante per la squadra e stiamo cercando di aiutarlo nell'inserimento. Penso che sia adatto per la città e per il club".